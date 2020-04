Κόρη γνωστού ηθοποιού που πέθανε: «Ήταν αφοσιωμένος πατέρας»

Σε ηλικία 81 ετών, εξέπνευσε ο ηθοποιός Μπράιαν Ντένεχι βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και κάνοντας φτωχότερο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η κόρη του, Eλίζαμπεθ, ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει πώς δε θα τον ξαναδεί και δε θα μιλήσει ποτέ ξανά μαζί του.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3