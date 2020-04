Τάμτα: Το video clip στον κήπο του σπιτιού της

Το background story του κομματιού σας το είπα στο προηγούμενο ποστ. Το βίντεο κλιπ (που δεν προλάβαμε) έχει τη δική του ιστορία όμως! 😇 🎥 Εφόσον το τραγούδι ήταν έτοιμο, η επιλογή που είχαμε ήταν να κυκλοφορήσουμε το τραγούδι χωρίς βίντεο κλιπ. Άλλωστε έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν, και ας μην ζούσαμε τότε αυτά που ζούμε σήμερα. 🤷🏼‍♀️ Αλλά είπα να μη συμβιβαστώ με αυτήν την ιδέα, και να δοκιμάσω να ντυθώ και να βαφτώ μόνη μου και να το γυρίσω με το κινητό μου, στο σπίτι και γύρω από αυτό, χωρίς φώτα και χωρίς κανέναν επιπλέον επαγγελματικό εξοπλισμό, με τη βοήθεια του ανθρώπου μου, ο οποίος κατάφερε να γίνει άρτιος καμεραμάν για πρώτη του φορά! 😂 👏🏻 Με αρκετή φαντασία, με ένα κινητό και με την εξαιρετική δουλειά που έγινε εκ των υστέρων στο μοντάζ με την προσθήκη χρωμάτων και visuals, νομίζω ότι έχουμε βγάλει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και ανυπομονώ να το δείτε την Παρασκευή στις 13:00 στο επίσημο κανάλι μου στο YouTube! ♥️

