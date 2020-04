Δέσποινα Βανδή: Πήγε για τρέξιμο στην παραλία!

Μια απόφαση είναι! Σηκωθείτε από τον καναπέ που έχει την ιδιότητα να μας βουλιάζει! Ασκηθείτε είτε στο σπιτι είτε περπατώντας στη φύση διατηρώντας τα σωστά μέτρα! Πάρτε τη βιταμίνη D από τον ήλιο που φτιάχνει τη διάθεση και που εμείς είμαστε προνομιούχοι να τον έχουμε στη χώρα που ζούμε! Εμπρός λοιπόν!Οσο ακόμα μας επιτρέπεται!!! Ξεκινήστε!

