Καραβάτου: Η πανέμορφη φωτογραφία της Αέλιας και το συγκινητικό μήνυμα!

Είναι η Αέλια, μικρή, στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού στη Θεσσαλονίκη. Τότε ο παππούς ήταν ακόμη εκεί και η γιαγιά της είπε πως όταν ήμουν μικρή, μου έβαζε κεράσια στα αυτιά μου. Και η Αέλια είπε: θέλω κι εγώ!! Και η γιαγιά της τα έβαλε. Και ήταν μια κούκλα. Και παρόλο που ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για όλους μας, εμείς χαμογελάσαμε κι αισθανθήκαμε όμορφα. Θα περιμένουμε τα κεράσια, να τα βάλουμε και πάλι στα αυτάκια μας ή μάλλον θα περιμένουμε να μας τα βάλει η γιαγιά όταν θα πάμε να τη βρούμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. #μένουμεσπίτι #stayhome

