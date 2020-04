Μελέτη: Τι ανυπομονεί να κάνει μόλις επιστρέψουμε στην «κανονικότητα»;

Περιμένω πολλά με λαχτάρα μόλις καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω για τα καλά αυτό που όλοι ζούμε τώρα. Ένα από αυτά, είναι η αίσθηση του να έχεις περάσει ώρες μέσα στο νερό, να έχεις ευχαριστηθεί τη φύση κ το άθλημα που αγαπάς, κ βγαίνοντας έξω, το πρώτο πράγμα που ζητάς να είναι ένα μοχίτο μάνγκο κ μια χούφτα πατατάκια... φέτος,όταν επιστρέψουμε στην «κανονικότητα» δώστε λίγη περισσότερη προσοχή στη φύση κ σε όμορφα απλά πράγματα που μπορεί κανείς να απολαύσει σε αυτή. Στην άσκηση, σε κάποιο χόμπι, την ενασχόληση με κάτι που σε κάνει ευτυχισμένο...Εκεί, μέσα σε όλα αυτά, βρίσκεται κρυμμένη αρκετή από τη μαγεία που κάποιος μπορεί να αναζητά...#naturelover #sea #sun #summer #greece #wind #windsurfing photo credit : @angelosligkas

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram) on Apr 1, 2020 at 11:14pm PDT