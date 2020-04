Μαντώ Γαστεράτου: Αυτός είναι ο λόγος που θέλει να «παγώσει» ο χρόνος!

Μένοντας σπίτι συνειδητοποίησα πόσο νόημα έχει το κάθε δευτερόλεπτο που περνά! Δεν μπορώ να παγώσω τον χρόνο δυστυχώς σε αυτά τα δευτερόλεπτα ευτυχίας, καθώς κρατάω τον γιο μου στην αγκαλιά μου και τον μυρίζω, τον φιλάω και αισθάνομαι την ζεστασιά που έχει το κορμάκι του. Μπορώ όμως να παγώσω μια στιγμή από αυτές στον χρόνο με αυτή τη φωτογραφία... Όλο το νόημα της λήψης των φωτογραφιών είναι να μην χρειάζεται να εξηγείτε τα πράγματα με λέξεις! Χαρείτε τους δικούς σας ανθρώπους όσοι και όσο μπορείτε αυτές τις ημέρες, ο χρόνος μαζί τους είναι πολύτιμος ❤#GalaxyS20 #withGalaxy #DoWhatYouCant #CaptureMoments #VividColors @SamsungGreece #sponsored

