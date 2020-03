«Μένει Σπίτι»: Η «ταινία μικρού μήκους» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Μένουμε σπίτι και δεν ρισκάρουμε. Δεν είναι μέτρο πανικού, είναι μέτρο σοφίας. Σοφία είναι η δυνατότητα να συνδυάζετε μια κεκτημένη γνώση, με την εμπειρία και την έμφυτη κατανόηση. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό που μας ζητάνε οι ειδικοί (όσοι τουλάχιστον μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα πρακτικά) και θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Είναι ο μόνος τρόπος να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε όσους πραγματικά κινδυνεύουν. Είναι μικρό το τίμημα μπροστά σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να μην εξαπλωθεί κι άλλο αυτός ο ιός. Προέχει η υγεία όλων μας. Χωρίς την υγεία μας και χωρίς τους ανθρώπους μας,δεν έχουμε τίποτα. Let’s protect each other by staying home. It’s the only way to prevent the spread of this virus. The only way to protect the elderly and vulnerable groups. Let’s follow the governments instructions and use our common sense in this unorthodox situation. #stayhome #μένουμε_σπιτι #itsnottheendoftheworld #ifyoucan #stayin #becreative #bepositive #soonitwillallbeover #useyourcommonsense💯

A post shared by Christopher Papakaliatis (@christopherpapakaliatis) on Mar 13, 2020 at 12:01pm PDT