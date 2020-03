Κηδεία Χατζηκουτσέλη: Πότε θα γίνει και η παράκληση της ανιψιάς του

Εφυγε σήμερα από κοντά μας ο καλός και πολυτάλαντος φιλος και συνάδελφός μας ο γλυκύτατος Πάνος Χατζηκουτσέλης... Η ανηψια του Αση Χατζηκουτσελη μας παρακαλει μια και στην κηδεια,που θα γινει την Τριτη στον Μαραθώνα, δεν επιτρεπεται να παμε (συναθριση 10 ατόμων ), αντι στεφανων και λουλουδιών όποιος θελει να καταθέσει χρήματα για την ενίσχυση των σκοπων του Ταμείου Αλληλοβοηθείαςτου Σωματειου Ελλήνων Ηθοποιων..αριθ.λογαριασμου Εurobank 0026-0215-40-0100392909...στην μνήμη του αγαπημένου μας Πάνου.

