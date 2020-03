Στον «πάγο» το Φεστιβάλ Καννών, λόγω κορωνοϊού

Το ετήσιο κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, δε θα διεξαχθεί «στις προβλεπόμενες ημερομηνίες» από τις 12 έως τις 23 Μαΐου λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, αλλά μπορεί να μετατεθεί για αργότερα, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.



«Σήμερα, λάβαμε την ακόλουθη απόφαση: το Φεστιβάλ των Καννών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις προγραμματισμένες ημερομηνίες, από τις 12 έως τις 23 Μαΐου. Αρκετές εκδοχές μελετώνται για τη διεξαγωγή του, από τις οποίες η κύρια εκδοχή μπορεί να είναι μια απλή μεταφορά των ημερομηνιών, στις Κάννες, τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 2020», αναφέρουν ν οι διοργανωτές στην ανακοίνωση τους και στη συνέχεια προσθέτουν: «Αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας κρίσης υγείας, η σκέψη μας είναι στα θύματα του Covid-19 και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με όλους εκείνους που αγωνίζονται για την ασθένεια.Μόλις η κατάσταση της υγείας στη Γαλλία και διεθνώς μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε την πραγματική δυνατότητα, θα γνωστοποιήσουμε την απόφασή μας, για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής»,

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23