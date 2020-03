Κοντοβά - Καλημέρης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

«Πως να γλιτώσει μάτια μου ο ένας απ’τον άλλο...» Δεν γλιτώσαμε τον ιό αλλά τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλο! Τα συμπτώματά μας είναι ήπια εδώ και λίγες μέρες... Ευχαριστούμε για τα μνμ σας! ❤️ #μένουμε_σπίτι #stayhome

A post shared by Christina Kontova (@ckontova) on Mar 17, 2020 at 8:52am PDT