Θετικός στον κορωνοϊό διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ

Θετικός στον κορωνοϊό είναι ένας ακόμα ηθοποιός του Χόλιγουντ. Ο λόγος για τον Idris Elba, ο οποίος ανακοίνωσε ότι «χτυπήθηκε» από τον Covid – 19 μέσα από μία ανάρτηση στο Twitter.

«Σήμερα το πρωί έκανα το τεστ και βγήκα θετικός στον Covid - 19. Νιώθω καλά, δεν έχω συμπτώματα μέχρι στιγμής αλλά έχω απομονωθεί από τη στιγμή που κατάλαβα πως μπορεί να έχω εκτεθεί στον κορωνοϊό. Κόσμε μείνε σπίτι και να είστε ρεαλιστές. Θα σας ενημερώνω για την κατάσταση της υγείας μου. Μην πανικοβάλεστε», έγραψε ο πρωταγωνιστής του “Luther” και στη συνέχεια ανέβασε ένα βίντεο έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Sabrina Dhowre θέλοντας να δείξει στους θαυμαστές του ότι η υγεία του είναι σε καλή κατάσταση.

Ο Idris Elba και η σύζυγός του Sabrina Dhowre

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ