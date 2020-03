Ε. Ασημακοπούλου: Φοβόμαστε για την οικογένεια του Μπρούνο στην Ιταλία

Έχει και τα καλά του το μέσα..... Αν δεν είχαμε και τον κωρονοϊό θα ήταν σίγουρα όλα πολύ καλύτερα.... Παιδιά μείνετε μέσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.... Είναι τρομερά απογοητεύτηκες οι εικόνες που βλέπουμε στα μέσα να δείχνουν τον κόσμο να κάνει τις βόλτες του στις παραλίες.... Προφανώς και δεν έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα του ιού.... Τηλεόραση δεν έχουν όμως στο σπίτι τους να δουν τι συμβαίνει στο κόσμο;;; Εμεις ξυπνάμε και κοιμόμαστε με τον φόβο μην χτυπήσει το τηλέφωνο και είναι κάποιος από την οικογένεια του Bruno που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον κωρονοϊό.... Δείτε λοιπόν τι συμβαίνει στη Ιταλία και χαλαρώστε λίγο.... Μην φτάσουμε να ζούμε και εμείς αυτές τις δύσκολες στιγμές.... 🇮🇹🇬🇷 #menoumespiti

