Δέσποινα Βανδή: Κάνει pilates στο σπίτι λόγω κορωνοϊού

Γυμναστείτε στο σπιτι με ο,τι διαθέτετε!Ενα στρώμα,μια μπάλα και μερικά βαρη αρκούν! Ακόμα καλύτερα βγείτε στη φύση για γρήγορο περπάτημα η τρέξιμο! Χρειάζεται εκτόνωση και ο νους και το σώμα ειδικά με αυτό που μας βρήκε! Διατηρήστε όσο μπορειτε την ψυχραιμία σας και την αισιοδοξία σας! Αρκει να παιρνουμε τις προφυλάξεις που πρέπει! #healthylifestyle

