To δημόσιο μήνυμα της Σμαράγδας Καρύδη για τον κορωνοϊό

Γύρισα μόλις απ τη βόλτα με τον @yiannisofficial και για άλλη μια φορά νιώθω ευγνωμοσύνη που υπάρχει στη ζωή μου γιατί χωρίς αυτόν δε θα σηκωνόμουν ισως σήμερα απ τον καναπέ να πάω μια βολτα και θα βούλιαζα πιό βαθιά στην κατάθλιψη των ειδήσεων και του Ίντερνετ. Έξω έχει μπει η άνοιξη. Γύρω απ την Ακρόπολη έχουν ανθίσει τα πάντα. Οι παπαρούνες τα χαμομήλια και εκείνα τα μωβ και τα κίτρινα που δε ξέρω πως τα λένε. Πεταλούδες παντού, πουλιά και χελώνες που κάνουν σεξ. Ο ήλιος είναι λαμπερός και παντού μυρίζει υπέροχα. Θέλω να πω ότι γράφω αυτή την ανάρτηση σαν έκθεση τρίτης δημοτικού για την Άνοιξη για να σας πω να βγείτε μια βολτα. Οκ φυσικά πάρτε τα μέτρα σας, τα αντισηπτικά, τα απολυμαντικά για τα κουμπιά του ασανσέρ και τα πόμολα αλλα πάρτε έστω 10 λεπτά και βγείτε στο κοντινότερο δασάκι, πάρκο, πλατεία, ότι έχετε κοντά σας ή όσοι μπορείτε να πάτε και πιό μακρυά. Θα σας κάνει τεράστιο καλό. Κλείστε για λίγο ειδήσεις και σοσιαλ μίντια και πάρτε μια βαθιά ανάσα στον ήλιο. Οφείλουμε εκτός απ τη σωματική μας υγεία να κοιτάξουμε και τη ψυχική γιατί οι μισοί μου φίλοι είναι έτοιμοι για κρίση πανικού και δεν αποκλείω κάποια στιγμή να πάθω κι εγώ. Προστατευτείτε και απ τον Ιό και απ τη τρομολαγνεία και την κατάθλα. Θα το ξεπεράσουμε φίλοι μου. Με μέτρα προστασιας πάντα αλλά και ηρεμία και αισιοδοξία. Φιλιά σε ολους και αγκαλιές νοητές στέλνω κι ο Γιάννης τρελές φανταστικές γλυψιές στα μούτρα σας

A post shared by Smaragda Karydi (@smaragda_karidi_official) on Mar 12, 2020 at 5:32am PDT