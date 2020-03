Chiara Ferragni: Σε καραντίνα - Συγκέντρωσε υπέρογκο ποσό για τον κορωνoϊό!

Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale una raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus (link in bio e stories) Aiutateci a condividere il più possibile ❤🙏🏻

A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) on Mar 9, 2020 at 3:41am PDT