Έγινε νονά η Έλενα Ράπτη!

Η ξαδέλφουλα μου Σάντυ και ο σύζυγος της Χρήστος μου έκαναν την τιμή να βαφτίσω την κορούλα τους και ανηψούλα μου. Η νεραιδούλα μας βαφτίστηκε Χριστίνα - Χρυσάνα. Πήρε τα ονόματα από τις υπέροχες γιαγιάδες της. Η βάφτιση έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκτάριου στη Βούλα. Εύχομαι να ειναι υγιής, καλότυχη κι ευλογημένη 🙏 #ElenaRapti #βαφτίσια #νονά #Θεσσαλονίκη #Hellas #photooftheday

A post shared by Elena Rapti🙏🏼 (@rapti_elena_official) on Feb 23, 2020 at 6:54am PST