Κορομηλά:Το συγκινητικό post για δυο ανθρώπους που έχουν «φύγει» από τη ζωή

Δυο άνθρωποι που έφυγαν, μα όσα χρόνια και αν περάσουν δεν θα τους ξεχάσω ποτε. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης κ ο Νικος Σεργιανόπουλος υπήρξαν για εμένα δυο εξαιρετικοί καλεσμένοι που με κέρδισαν με την ευγένεια και την άψογη επαγγελματική συμπεριφορά τους. Στον Αλέκο Αλεξανδράκη έτρεμα απο δέος καθώς βρισκόμουνα απέναντι απο ένα ιερό τέρας του ελληνικού κινηματογράφου που όμως σε σκλάβωνε με τη σεμνότητα και την καλοσύνη του. Με τον Νίκο Σεργιανοπουλο μια απίστευτη χημεία, από αυτή που με τον άλλον μιλάς και μόνο με τα μάτια, με έκανε να απολαμβάνω να τον έχω πλάι μου ως συμπαρουσιαστή. Μου λείπετε. Μας λείπετε.

A post shared by Roula Koromila (@roulakoromila) on Feb 22, 2020 at 12:34pm PST