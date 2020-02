Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Δείτε το καλόγουστο σπίτι του!

Καλημέρα! Έχετε και εσείς γεμάτη ημέρα σήμερα; Ακόμα και όταν με πιέζει ο χρόνος και το πρόγραμμα, η μηχανή καφέ PrimaDonna ετοιμάζει εύκολα και γρήγορα τους δόση ενέργειας που χρειάζομαι! Ξεκλέβω 10’ για να τον απολαύσω και έφυγα για το «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» που βγαίνει αύριο στις αίθουσες. #DeLonghigr #FullyAutomatic #PrimaDonna #espressocoffee

A post shared by Thodoris Koutsogiannopoulos (@theodorekoutsogiannopoulos) on Oct 9, 2019 at 1:34am PDT