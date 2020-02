Χανταμπάκης-Πηλιάκη: H κόρη τους πήγε πρώτη μέρα στο σχολείο!

Πήγαμε σχολείο μωρέ παιδιά! Πρώτη μέρα σήμερα! Για να δούμε... μέχρι στιγμής όλα καλά! 🙏🏻☺️❤️ (μάλλον εγώ χρειάζομαι προσαρμογή στα νέα δεδομένα και όχι η Μαλενα)! 😂 #firstdayofschool #malena #mybabygirl

A post shared by @ olgapiliaki on Feb 4, 2020 at 1:19am PST