Νταλάρας: «Ραγίζει» καρδιές το μήνυμά του για τον θάνατο του Κοτανίδη

Γιώργος Κοτανίδης Αυτός ο γενναίος άνθρωπος με την ευγενική καρδιά, το καθαρό μυαλό, την νεανική ψυχή, το ταλέντο, τη βαθιά γνώση και αφοσίωση στην τέχνη του και στους συνανθρώπους του, δεν ζει πια ανάμεσά μας. Στην οικογένεια του και στους φίλους του θα μείνει όμως πάντα ζωντανό το παράδειγμα της ελεύθερης και ασυμβίβαστης ζωής του. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε.

George Dalaras (@dalaras_george_official) on Jan 28, 2020