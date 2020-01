Γιάννης Σπαλιάρας: Τι απαντά για την περιβόητη ατάκα με τις 4.000 γυναίκες

Δεν ξέρω γιατί αλλά έτσι μου ήρθε μετά από τόσα χρόνια κ θέλω να πω κάτι για την περιβόητη δήλωση 4000 .. Δεν είμαι ο τυπος που όπου σταθώ κ όπου βρεθώ καυχιέμαι για τις κατακτήσεις μου,ούτε τις μετρούσα ποτέ, η δήλωση αυτή προέκυψε μετά από 3ωρη πίεση δημοσιογράφου κ δεν με εκφράζει σαν άνθρωπο ούτε αντικατοπτρίζει την πορεία μου σε αυτό το χώρο τόσα χρόνια ..θα μου πεις ρε Σπαλ τόσα χρόνια στο χώρο είσαι δεν ήξερες ότι θα προκαλέσεις με κάτι τέτοιο? Και θα το δεχτώ ..αλλά πιστεύω ότι από το survivor κ μετά καταλάβατε ότι καποιες φορές παραείμαι αυθόρμητος ...όλοι εσείς οι πιτσιρικάδες που με ακολουθείτε μην κυνηγάτε το ρεκόρ γιατί να ξέρετε μεγαλώνοντας κ ρίχνοντας ματιές προς τα πίσω οι γυναικες κ τα ακριβά αυτοκίνητα κ όλα αυτά δεν μένουν στην μνήμη ..δεν λέω καλά είναι κ αυτά κ καλό είναι καποιος να πετυχαίνει τους στοχους του είτε είναι αμάξι ή γυναίκα ή επαγγελματική επιτυχία για να μην έχει απωθημενα ..αλλά ένα ακριβό αυτοκίνητο κ το χθεσινοβραδινό one night stand δεν θα σε αλλάξουν σαν άνθρωπο ...αν κάτι μου έχει μείνει από όλα αυτά που έχω κάνει κ με έχει επηρεάσει είναι τα ταξίδια ...SPAL

