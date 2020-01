Νέο look για τη Βάσω Κολλιδά – Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της!

Στην ζωή σου δεν πρέπει να έχεις αποθήμένα.Την ήθελα πολυ αυτή την αλλαγή και έφτασε η κατάλληλη στιγμή! Πως σου φαίνεται? Το κούρεμα μου το έκανε ο @ilias_zarbalis και το χρώμα @iliasandstaff #tolmastizoisou #agapatoeautosou #paretoriskosou

A post shared by Vaso Kollida (@vasso_kollida) on Jan 17, 2020 at 10:48pm PST