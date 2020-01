H Adele έχασε 19 κιλά και ποζάρει με μίνι φόρεμα

Άλλος άνθρωπος έχει γίνει η Adele, αφού έχει χάσει 19 ολόκληρα κιλά με γυμναστική και σωστή διατροφή.

Η διάσημη τραγουδίστρια μετά το διαζύγιό της από τον Simon Konecki έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και απολαμβάνει την κάθε στιγμή.

Μάλιστα, η 31χρονη star αυτό το διάστημα κάνει διακοπές στην Καραϊβική παρέα με καλούς της φίλους.

Adele living her best life in Anguilla, Caribe yesterday.



She was seen with Harry Styles and James Corden. pic.twitter.com/WFYRq6DhAA