Ερωτευμένος ο Μάριος Πρίαμος: Δείτε ποια του «έκλεψε» την καρδιά!

Η σιωπή και η ηρεμία αυτών των θέσεων είναι εθιστική. Μερικές φορές είναι υπέροχο να σταματήσετε για ένα δευτερόλεπτο και να ονειρευτείτε ότι δεν βιάζεστε. Φανταστείτε ... ακούτε ένα καταρράκτη που πέφτει από μεγάλα ύψη και δέντρα σκονισμένα ήσυχα, με φόντο τα χιονισμένα βουνά, ένα ιδανικό καταπράσινο πεδίο .Και όλα αυτά σε ένα μικρό χωριό, το οποίο αποτελείται από μερικά ξύλινα σπίτια. Τέλεια, έτσι δεν είναι; Το Passenger Eurotrip έρχεται και θα λατρέψετε αυτήν την τρελή Ομάδα σας υπόσχομαι! #mariospriamos #passengereurotrip

A post shared by Marios Priamos (@official_mariospriamos) on Jan 5, 2020 at 9:19am PST