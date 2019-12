Βάσω Λασκαράκη: Οι ξέγνοιαστες βόλτες με την κόρη της στην Αυστρία!

Ταξιδεύοντας με την Εύα 🥰 ————————————— Είναι ωραίο να μαθαίνεις στα παιδιά καινούργια πράγματα καινούργια μέρη να τα αφήνεις να παίζουν να κουράζονται να βαριούνται να γκρινιάζουν να χαίρονται να νευριάζουν κι εσυ να είσαι εκεί δίπλα για να δημιουργείς αναμνήσεις μαζί τους .... να περνάτε τέλεια με τις οικογένειες σας να ότι κ να κάνετε ❤️❄️ ________________________ #motherdaughtergoals #eva #traveling #travelgram #familymoments #familygoals #newthings #xmas

