Πέθανε η στιχουργός της μουσικής των «Friends»

Η Αμερικανίδα συνθέτρια Allee Willis, γνωστή κυρίως επειδή έγραψε το τραγούδι που ακουγόταν στους τίτλους της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλαράκια, απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία της.

«Αναπαύσου στο Boogie Wonderland», έγραψε στο Instagram η συντροφός της Prudence Fenton αναφερόμενη στο κομμάτι του συγκροτήματος Earth, Wind & Fire, το οποίο είχε γράψει Γουίλις στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

H Allee Willis

Με καταγωγή από το Ντιτρόιτ, η Allee Willis σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά συνθέτοντας το διάσημο τραγούδι I'll be there for you της εξίσου διάσημης τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια, που ερμήνευσαν οι The Rembrandts.

Τα τραγούδια της έχουν πουλήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Κέρδισε δύο βραβεία Grammy. Το πρώτο για το soundtrack της ταινίας Beverly Hills Cop (Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλλς) και το δεύτερο για την μουσική στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, The Color Purple (Το Πορφυρούν Χρώμα).