Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση με τους γιους της

Παρότι από πέρυσι έχει επιστρέψει στις μικρές μας οθόνες και είναι μία από τις μεγαλύτερες influencers της χώρας, πάντα δίνει προτεραιότητα στους γιους που έχει αποκτήσει με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Έτσι, δε θα μπορούσε να μην περάσει τη γιορτινή αυτή ημέρα μαζί τους.

Το μεσημέρι των Χριστουγέννων η παρουσιάστρια του «Έλα Χαμογέλια» δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram, στην οποία ποζάρει αγκαλιασμένη με τον Φίλιππο-Ραφαήλ και Μιχαήλ Άγγελο.

Όπως σχολίασε στη λεζάντα «All we need is love», δηλαδή «το μόνο που χρειαζόμαστε είναι αγάπη»!