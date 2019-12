Ατύχημα για την Μπάγια Αντωνοπούλου-Το μήνυμά της

Καλά Χριστούγεννα🎄 Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές σας..με συγκινείτε πραγματικά🙏🏻 Μετά από 6 ώρες ταλαιπωρίας στο ΚΑΤ, νιώθω ευγνώμων που τη γλίτωσα σχετικά εύκολα και δεν ήταν σπάσιμο..μια βόλτα σε ένα νοσοκομείο μας κάνει να θυμόμαστε ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ΥΓΕΙΑ! Καλές γιορτές σε εσάς & τις οικογένειες σας❤️ Υγεία & αγάπη, όλα τα αλλά είναι περιττά.. ΥΓ: Μην σας τύχει ασθενής τόσο γκρινιάρα σαν εμένα..Τη βάψατε😂

A post shared by 𝑩𝒂𝒚𝒂 𝑨𝒏𝒕𝒐𝒏𝒐𝒑𝒐𝒖𝒍𝒐𝒖 (@bayaant) on Dec 24, 2019 at 6:54am PST