Η Mariah Carey ήξερε τι θέλουμε για τις γιορτές και μας το έδωσε!

Πλάνα από την άφιξή της στο Variety Power of Women luncheon

Η Mariah Carey ήξερε τι θέλαμε για αυτά τα Χριστούγεννα και είπε να μας το δώσει!

Η τραγουδίστρια γύρισε ένα ολοκαίνουργιο και υπέροχο βίντεο κλιπ για την τεράστια επιτυχία της «All I Want for Christmas Is You» που κυριαρχεί στα charts κάθε φορά την περίοδο των γιορτών.

Δείτε το νέο της βίντεο κλιπ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Billboard, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο τραγούδι, το οποίο πρόσφατα έφθασε στο Νο 1 στα charts, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

«Σίγουρα δεν περίμενα να φθάσει στο νούμερο ένα, δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα», παραδέχτηκε.

Το τραγούδι είναι το πρώτο νούμερο 1 της Αμερικανίδας τραγουδίστριας από το 2008, όταν έφθασε στην κορυφή το «Touch My Body» και ευχαρίστησε γι’ αυτό τους θαυμαστές της.

«Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους», είπε η τραγουδίστρια. «Θέλω ο κόσμος να περάσει τις καλύτερες γιορτές», υπογράμμισε.

Το «All I Want for Christmas Is You», πρόσφατα κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες - κάτι που η Mariah Carey βλέπει ως προσωπικό θρίαμβο.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό», είπε η τραγουδίστρια. «Οι άνθρωποι λένε: Είναι μία καλλιτέχνης που καταλαβαίνει ή δεν γνωρίζει τι είναι. Τότε γιατί το τραγούδι έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα streams σε μια μέρα;»

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι γνώρισε επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1994, αλλά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, όταν συμπεριλήφθηκε στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Love, Actually».