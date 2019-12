Kate Middleton-Πρίγκιπας William: Δείτε πόσο μεγάλωσαν τα παιδιά τους!

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι βασιλικές οικογένειες ανά τον κόσμο, δίνουν στην δημοσιότητα την χριστουγεννιάτικη κάρτα που στέλνουν σε συγγενείς, φίλους και αξιωματούχους συνοδευόμενη από τις ευχές τους για ένα υγιές έτος!

H φετινή κάρτα της Kate Middleton και του Πρίγκιπα William δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα ακόμα.

Ωστόσο η Dawn McCafferty, μια στρατιωτικός του οργανισμού RAF Air Cadets, η οποία ήταν από τις πρώτες που την παρέλαβε, μας την έδειξε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️🎄 pic.twitter.com/pNg3zPJXqS