Ράπτη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός σε αγαπημένο της πρόσωπο που πέθανε

Σήμερα αποχαιρετήσαμε τον παππούλη μας, τον γέροντα Σωφρονιο. Έναν ιεραπόστολο , πατέρα και φύλακα άγγελο για όλους όσοι είχαν ανάγκη. Τον γνώρισα πριν από 15 χρόνια όταν σε μια επίσκεψη μου στο Μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ άκουσα τις μοναχές να μιλούν για ένα φωτισμένο γέροντα. Έτσι είχα την τύχη και την ευλογία να τον επισκέπτομαι, να κουβεντιαζω μαζί του και να νιώθω ότι έχω ένα δικό μου άνθρωπο που με αγαπά και με νοιάζεται. Όλη του η ζωή στο δρόμο του Χριστού. Όλα τα λόγια και οι πράξεις του αγάπη για τον συνάνθρωπο. Χαιρόταν και πονούσε αθώα και αβίαστα σαν μικρό παιδί. Αγαπούσε και βοηθούσε όλο τον κοσμο. Συχνά μου τηλεφωνούσε για ανθρώπους που είχαν ανάγκη κι έκλαιγε γιατί πονούσε με τον πόνο του άλλου. Πόσο αγνός, πόσο ευαίσθητος και αξιαγάπητος! Πριν από περίπου δέκα μέρες που τον είχα επισκεφτεί μου υπενθύμισε την αγαπημένη του προσευχούλα "Γλυκύτατε Πατέρα μου αξίωσε με στη Βασιλεία σου, γλυκύτατε Χριστέ μου βοήθησε με, γλυκύτατο Πανάγιο Πνεύμα φώτισε μου το έρεβος". Σας παραθέτω το βίντεο που έκανε την προσευχουλα του για να δείτε ποσο γλυκός άνθρωπος ηταν. Προχθές ο παππούλης μας μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Πήγα κι εγώ κοντά του. Με αγκαλιάσε, με φιλησε και μου εδωσε ευχές λίγο πριν μπει στην εντατική. Παρά τους πόνους και την καρδιακή, αναπνευστική και νεφρική ανεπάρκεια που έπαθε μας χαμογελούσε χωρίς να παραπονιέται και στο χέρι του κρατούσε ενα κομποσκινακι. Σήμερα η καρδούλα του δεν άντεξε και ο παππουλης μας ήσυχα κοιμήθηκε.. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη, γενναιόδωρη ψυχη, ταπεινότητα και αγνότητα. Τυχεροί όσοι τον γνώρισαν. Καλό Παράδεισο παππουλη μου..

