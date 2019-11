Εκπλήσσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – Τα νέα επαγγελματικά του σχέδια!

❤️17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ την ημέρα των γενεθλίων μου ξεκινάει ένα καινούργιο ταξίδι για μένα,είναι τα εγκαίνια της πρώτης μου έκθεσης φωτογραφίας... πλέον έμειναν οι τελευταίες λεπτομέρειες και θέλω να ευχαριστήσω τους @photolab_athens @stratos_actidis @vicky_lemoni για την υπερπολύτιμη βοήθεια τους... ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ❗️THE BLENDER GALLERY❗️ Ζησιμοπούλου 4 Γλυφάδα στις 20:00 ... σας περιμένω Όλους🎈🎈🎈

