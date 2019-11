Η συγκινητική ανάρτηση της Ρέβη: «Τα παιδιά σας γεννήθηκαν μαχητές»

..... αν νομίζετε πως σας ξέχασα κάνετε λάθος .... σε όλους τους γονείς που σήμερα γύρω στις 2 το μεσημερι θα δουν τα μωρα τους στις εντατικές προωροτητας στέλνω όλη μου την σκέψη , τη δύναμη και τη στέλνω μαζί με τα παιδιά μου όποτε είναι ακόμα μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική .... τα παιδιά σας απλά γεννήθηκαν πολύ δυνατοί μαχητές , βιαστικοί να ερθουν να σας συναντήσουν , να αναπνεύσουν , να κλάψουν , να γελάσουν να ΖΗΣΟΥΝ . Και έτσι όπως δυνατοί δείχνετε εσεις τώρα θα έρθει η ώρα που θα σας πουν «μαμα εισαι η πιο όμορφη στον κόσμο» η μαμα μην «φοβασαι για εμενα είμαι δυνατός». Τα ακούω κάθε μέρα και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το ζήσετε και θα το ζήσετε . Και πάντα αυτήν εδώ τη μέρα να βάλετε στη ζωή σας το στολισμό για τα Χριστούγεννα σας και να είναι μαγικά , Με ΑΓΑΠΗ . Σας σκέφτομαι πάντα #προωροτητα #μερα προωροτητας

Roula Revi Nov 17, 2019