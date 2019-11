Πρώην παίκτρια του GNTM έγινε μαμά!

Σήμερα στις 00:30 γεννήθηκε η ανήψια μου μια μεγάλη χαρά και ευτυχία..! Γεννήθηκε ένα κοριτσάκι πανέμορφο και γλυκό..! Τόσο όμορφο που δεν έχω λόγια να πω...! Σας αγαπώ και τους δυο όσο τίποτε άλλο και εσένα που με μεγάλωσες ❤️ την πιο γλυκιά πανέμορφη ανήψια ❤️❤️❤️ @nayla_hiba_gougni

A post shared by 🙈 Cookie 🙊 (@cookie_jauffur) on Nov 12, 2019 at 3:43pm PST