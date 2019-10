Λασκαράκη: Απόδραση στην Κορινθία με την κόρη της και τον Σουλτάτο

Beautiful Greece ———————— #motherdaughtergoals #eva #myprincess #trikalakorinthias #travelgreece #discoveringgreece #peloponnisos 📸 by @lefteris.soultatos

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Oct 27, 2019 at 12:36am PDT