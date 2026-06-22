Η Μαρία Καρυστιανού μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα

Εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει και ιατρείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Καρυστιανού μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα και έχει βρει ήδη σπίτι.
  • Ετοιμάζεται για προεκλογικό καλοκαίρι και οργανώνει το πρόγραμμα του κινήματος 'Ελπίδα για τη Δημοκρατία'.
  • Τα κεντρικά γραφεία στην Αιόλου θα είναι έτοιμα σύντομα, με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις μελών.
  • Εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση για την απολιγνιτοποίηση και την κατάσταση στο ορυχείο Μαυροπηγής, χαρακτηρίζοντας την εθνική προδοσία.
  • Καλεί τη Δικαιοσύνη να παρέμβει για τις κυβερνητικές πολιτικές που θεωρεί καταστροφικές.

Η Μαρία Καρυστιανού χτίζει πρόγραμμα, μετακομίζει και ετοιμάζεται και εκείνη για ένα θερμό προεκλογικό καλοκαίρι, ενώ πριν από λίγο η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η Μαρία Καρυστιανού μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα, έχει ήδη βρει σπίτι και μπαίνει στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής μάχης. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει και ιατρείο εδώ.

H Mαρία Καρυστιανού μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα

Προτεραιότητα όμως, για την ώρα, είναι η οργάνωση και το πρόγραμμα του κινήματος. Το στρατηγείο τους, τα κεντρικά γραφεία στην Αιόλου, θα είναι έτοιμα σε λίγες ημέρες. Το πρόγραμμα συντάσσεται από τις ομάδες εργασίας, ενώ προγραμματίζονται και συγκεντρώσεις μελών.

Πριν από λίγο, πάντως, η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε με ανάρτησή της νέα επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυβερνητική πολιτική απολιγνιτοποίησης και την ελεγχόμενη έκρηξη εκσκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» κάνει λόγο για εθνική προδοσία και «καμμένη γη», καλώντας τη Δικαιοσύνη να παρέμβει.

«Η κυβέρνηση ανατινάζει και αφήνει πίσω της καμένη γη. Άλλη μία ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ μπροστά στα μάτια μας! Ακούει η εισαγγελική Αρχή;» γράφει χαρακτηριστικά.

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