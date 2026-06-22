Η Μαρία Καρυστιανού χτίζει πρόγραμμα, μετακομίζει και ετοιμάζεται και εκείνη για ένα θερμό προεκλογικό καλοκαίρι, ενώ πριν από λίγο η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η Μαρία Καρυστιανού μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα, έχει ήδη βρει σπίτι και μπαίνει στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής μάχης. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει και ιατρείο εδώ.

Προτεραιότητα όμως, για την ώρα, είναι η οργάνωση και το πρόγραμμα του κινήματος. Το στρατηγείο τους, τα κεντρικά γραφεία στην Αιόλου, θα είναι έτοιμα σε λίγες ημέρες. Το πρόγραμμα συντάσσεται από τις ομάδες εργασίας, ενώ προγραμματίζονται και συγκεντρώσεις μελών.

Πριν από λίγο, πάντως, η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε με ανάρτησή της νέα επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυβερνητική πολιτική απολιγνιτοποίησης και την ελεγχόμενη έκρηξη εκσκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» κάνει λόγο για εθνική προδοσία και «καμμένη γη», καλώντας τη Δικαιοσύνη να παρέμβει.

«Η κυβέρνηση ανατινάζει και αφήνει πίσω της καμένη γη. Άλλη μία ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ μπροστά στα μάτια μας! Ακούει η εισαγγελική Αρχή;» γράφει χαρακτηριστικά.

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