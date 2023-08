Στέφανος Κασσελάκης: Το coming out και η γνωριμία με τον σύζυγό του, Tyler

Στέφανος Κασσελάκης: Ο νεός υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ - βίντεο κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star

Τα τελευταία 24ωρα, το όνομα Στέφανος Κασσελάκης είναι πρώτο στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τον νεαρό επιχειρηματία και υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις πρόσφατες εκλογές, που μόλις ανακοίνωσε ότι θα είναι ο 5ος υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Έφη Αχτσιόγλου, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Νίκο Παππά και τον Στέφανο Τζουμάκα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι 35 ετών και είχε γίνει ευρύτερα γνωστός όταν πρόσφατα σε τηλεοπτικό πάνελ του Οne είχε μιλήσει για τη σεξουαλικότητά του. Ο Κασσελάκης είχε πει ότι αυτοπροσδιορίζεται ως γκέι άνδρας, ερχόμενος τότε σε έντονη αντιπαράθεση με την ομοφοβική ρητορική του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Παύλου Σαράκη.

Τότε ο κ. Σαράκης κρατούσε μια αφίσα με δύο άντρες και το παιδί τους από καμπάνια υπέρ των γάμων ανθρώπων κάθε σεξουαλικότητας και τόνιζε: «Εμείς αυτό δεν το θέλουμε». Όπως ήταν επόμενο, ο Στέφανος Κασσελάκης τότε, δεν έκατσε με τα χέρια σταυρωμένα:

«Δηλαδή εγώ δεν έχω αυτό το δικαίωμα, για ποιον λόγο;», είχε ρωτήσει ο κ. Κασσελάκης, για να πάρει την απάντηση «μπορείτε να έχετε την άποψή σας, αλλά όχι να την επιβάλλετε».

«Δεν είναι άποψη, είναι η ζωή μου», ανταπάντησε τότε, με την ατάκα του να κάνει τον γύρο των social media και να λαμβάνει «συγχαρητήρια» από τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Το μόνο που έχω να πω σε εσάς είναι ότι είστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε on air ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

"The pursuit of Happiness" (Declaration of Independence)



Κάθε ΛΟΑΤΚΙ, κάθε AMEA, κάθε ευάλωτος, περιθωριοποιημένος ή πρόσφυγας, που από χθες ανησυχεί ή/και φοβάται από την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις θέσεις που θέλει να επιβάλει (μια μικρή γεύση στο video), πρέπει να γνωρίζει… pic.twitter.com/0uNGGFskaq — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 26, 2023



Μάλιστα, αναφέρθηκε στον σύζυγό του, Tyler, και στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν έχω γκέι ατζέντα. Έχω ανθρώπινη ατζέντα. Με προτάσεις που τις διαβάσατε πριν από μερικές μέρες, που άλλοι φοβούνται να τις πουν. Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος στις ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι».

Λίγο καιρό πριν, ο Στέφανος Κασσελάκης παραχώρησε συνέντευξη στον ιστότοπο ΑΝΤΙVIRUS διηγούμενους τη ζωή του με τον Τyler και τη σκυλίτσα τους Farlie.

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο ANTIVIRUS:

Πώς αυτοπροσδιορίζεσαι σε σχέση με την σεξουαλική σου ταυτότητα;

Ως γκέι άνδρας.

Πότε άρχισες να το αντιλαμβάνεσαι αυτό;

Μάλλον όταν ήμουν 15-16 χρόνων, αλλά ακόμη και τότε ίσως να μην το είχα αντιληφθεί εντελώς. Αν έχω ένα παράπονο από τον εαυτό μου, είναι ότι αν και πήγα στο πιο ανοιχτόμυαλο λύκειο της Αμερικής δεν αξιοποίησα την ευκαιρία όσo έπρεπε. Επειδή όμως είχα περάσει αυτά που είχα περάσει ως έφηβος στην Ελλάδα και είχα βιώσει όλες τις δυσκολίες που περνούσε η οικογένειά μου για να σταθεί στα πόδια της, είχα θάψει πολύ βαθιά το ζήτημα της σεξουαλικότητάς μου. Προσπαθούσα τόσο να βρω τα πατήματά μου, να βοηθήσω την οικογένεια μου και να ανακάμψουμε, που το είχα βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού μου.

Θυμάσαι σε ποιο άτομο έκανες το πρώτο σου coming out;

Το πρώτο μου coming out έγινε στα 31 μου, όταν το είπα στον Tyler. Στην Αμερική όταν είσαι 31 και κάνεις coming out, σου λένε "Oh my god, that’s late” (Ω Θεέ μου, είναι αργά).

Αυτό πότε ήταν;

Πριν 4 χρόνια.

Τότε ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκες ασφαλής να μιλήσεις σε κάποιον;

Ναι, ήταν η πρώτη φορά για μένα. Όπως σου είπα, το είχα θάψει ως ζήτημα. Είχα και σχέση με μια κοπέλα από τα 21 μέχρι τα 26, μετά το πανεπιστήμιο. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως bi, απλώς κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Όσο όμως μεγάλωνα τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα τον προσανατολισμό μου. Μάλιστα, το οξύμωρο ήταν ότι είχα καλή σχέση με την κοπέλα. Έτσι το 2019, πήρα την απόφαση να ζητήσω βοήθεια και να απευθυνθώ σε άτομα ψυχικής υγείας με εμπειρία στα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα.

Κανείς μέχρι τότε δεν ήξερε για εσένα;

Όχι. Ίσως μόνον ένας φίλος μου από το γυμνάσιο με τον οποίο είχαμε μεγαλώσει μαζί.

Και τι έγινε μετά;

Γνώρισα τον Tyler. Να σου πω επίσης, πώς αυτό που 16 χρόνια με βασάνιζε από την Ελλάδα, είχε ήδη καταλαγιάσει. Είχα καταφέρει να πετύχω αυτή τη σταθερότητα που χάσαμε όταν φύγαμε από τη χώρα. Μπορούσα πλέον να ανασάνω και να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Εκείνη την περίοδο έτυχε να συναντήσω τον Tyler. Έπεφτα επάνω του σε διάφορα μέρη στη Νέα Υόρκη. Στο γυμναστήριο, τα Starbucks, τον δρόμο, κλπ. Μετά από κάποια φάση που αρχίζεις να βλέπεις ένα άτομο τόσες φορές, το χαιρετάς. Κάποια στιγμή έτυχε να περπατάμε μαζί φεύγοντας από το γυμναστήριο. Εγώ δεν ήξερα τι να πω και αποφάσισα να βάλω τα ακουστικά μου. Τότε εκείνος με άγγιξε και με ρώτησε αν μένω στη γειτονιά. Και έτσι αρχίσαμε να μιλάμε.

Ήσουν ανοιχτός με τη σεξουαλικότητα σου όταν γνωριστήκατε;

Όχι, καθόλου (γέλια). Είδα όμως έναν άνθρωπο διαμάντι από πλευράς καρδιάς και προσωπικότητας. Κάποια στιγμή και αφού κάναμε παρέα, τον θυμάμαι να προσπαθεί να με ψαρέψει. Ρώτησε τη γνώμη μου για τα παιδιά. Του απάντησα πως κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω. Στη συνέχεια μου εξήγησε ότι στη δική του την περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να το σχεδιάσεις καλά. Κατάλαβα τι εννοούσε. "Γιατί λες μόνο για την δικιά σου περίπτωση; Και στη δική μου περίπτωση", αποκρίθηκα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το είπα ανοιχτά.

Μετά από αυτό μπήκες στη διαδικασία να το μοιραστείς με τον κύκλο σου;

Ναι, ακόμα και πριν ξεκινήσουμε τη σχέση μας επίσημα ως ζευγάρι (πέρασαν δύο μήνες) τον σύστησα στους φίλους μου. Πήγε πολύ καλά.

Συνέβη το ίδιο και με την οικογένεια;

Θα έλεγα πως για τα ελληνικά δεδομένα πήγε εξαιρετικά. Για τα αμερικανικά όχι τόσο (γέλια). Το σημαντικό είναι ότι το αποδέχτηκαν. Η μητέρα μου στην αρχή, αν και καθηγήτρια στην οδοντιατρική σχολή στο UPENN με εμπειρία στο diversity training, είχε την αντίδραση πως "ΟΚ, περνάς μια φάση". Ο πατέρας μου για 2-3 εβδομάδες απλά δεν ήθελε να μιλήσει για το θέμα. Δεν ήθελε να κάνουμε καμία συζήτηση επ’ αυτού. Ευτυχώς, όμως, αυτό δεν κράτησε πολύ. Έκτοτε, λατρεύουν τον Tyler, η μητέρα μου άλλο που δε θέλει από το να κάνουμε παιδιά και να μπορεί να έρχεται να μας βοηθάει.

Είναι στα πλάνα;

Θα το θέλαμε πολύ. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό πουσχεδιάζουμε τώρα είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δε θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Είναι αυτός ένας λόγος που αποφάσισες να μπεις στην πολιτική;

Ήταν από τους βασικούς. Εγώ μεγάλωσα σε μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια, η οποία χρεοκόπησε οικονομικά, κι έτσι αναγκάστηκα να "δουλέψω” τον εαυτό μου έξω, μέχρι να καταφέρω να γίνω κι εγώ ευκατάστατος. Αυτή η κοινωνική κινητικότητα που έζησα, αυτό που λέμε ευημερία για όλους, εγώ την έχω ζήσει στην πράξη. Η Αμερική έχει τεράστια θέματα, όμως σου δίνει μια προοπτική και μια δυνατότητα. Όπως επίσης, υπάρχει κράτος δικαίου. Ο Αλέξης Τσίπρας μου έδωσε τη δυνατότητα να παλέψω γι΄ αυτή την προοπτική και στην Ελλάδα, μέσα από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανελίχθηκα μέσα από τον κομματικό σωλήνα, δεν είχα διασυνδέσεις και δεν έκανα καμιά έκπτωση στις αξίες μου για να κατέβω στην πολιτική. Επίσης, ο Tyler ήταν ο ένας ακόμη σημαντικός λόγος για ό,τι έκανα. Ο ίδιος δε θέλει να ανακατεύεται με την πολιτική. Είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι, εγώ όμως είμαι στα ναυτιλιακά και αυτός στην ιατρική, η πολιτική δεν ήταν η καριέρα μας. Δε σχεδιάζαμε να μείνουμε καν εδώ, αλλά το συζητήσαμε και είπαμε πως αν μπορώ να βοηθήσω έστω και λίγο την Ελλάδα, αξίζει να το προσπαθήσουμε.

Στην κουβέντα συμμετέχει και ο Tyler

Tyler: Αυτή η χώρα δεν έχει επιτρέψει στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να έχουν φωνή, οπότε είπαμε πως αν υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει αυτό, πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Έχουμε 2023, και ο κόσμος προχωράει.

Στέφανος: Σε καμία περίπτωση δεν επιδίωξα να παρουσιαστώ από την αρχή με το "γεια σας, είμαι gay", πολύ απλά γιατί δεν είμαι ακτιβιστής. Για εμένα το θέμα της σεξουαλικότητας ήταν μια πολύ δύσκολη προσωπική εμπειρία μέχρι τα 31.

Προβληματίζομαι πώς ένας άνθρωπος αρκετά επιτυχημένος και προνομιούχος που ζει στο εξωτερικό όπως εσύ, μπορεί να αντιληφθεί τα προβλήματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν ζητήματα σε όλους τους τομείς και που ίσως δεν έχουν τα δικά σου προνόμια.

Μάλλον, επειδή καταλαβαίνω τι σημαίνει αδικία στην Ελλάδα. Τη βίωσα προσωπικά και οικογενειακά από μικρός. Έχω ένα βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης μέσα μου. Δεν κληρονόμησα τίποτα, και έχω περάσει τόσα χρόνια να είμαι στον "αέρα", έχοντας απέναντι μου και εναντίον μου τόσα εμπόδια και τόσες προκλήσεις, που ειλικρινά μου είναι αδιάφορη η ψευδο-σταθερότητα που έχω τώρα. Θέλω πολύ να βοηθήσω τον κόσμο που δεν έχει την διέξοδο που είχα εγώ στην Αμερική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έφερε στην Ελλάδα το σύμφωνο συμβίωσης. Είναι ένα κόμμα, ωστόσο, που θα μπορούσε να έχει περάσει και την ισότητα στον γάμο…

Με τσαντίζει που στην Ελλάδα έχουμε χάσει τόσες ευκαιρίες.

