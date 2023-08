Στέφανος Κασσελάκης: Ποιος είναι ο υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ 

Στέφανος Κασσελάκης: Ο νεός υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ (video ΕΡΤ)

«Αναστάτωση» προκαλεί στον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, την οποία αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως αύριο, όπως και «περιέργεια» στην ευρύτερη κοινωνία για το ποιος είναι o υποψήφιος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος αποκαλείται από κάποιους σαν «αριστερός εφοπλιστής», αν και σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες έχει επενδύσει πλέον σε άλλες κυρίως επιχειρηματικές δραστηριότητες όσα αποκόμισε από τη συγκεκριμένη ενασχόληση.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες αν και δεν ήταν «στρατευμένος» από παλιά στον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δράση με τα «κοινωνικά κινήματα», τα οποία λειτουργούσαν και ως δεξαμενή με την Κουμουνδούρου.

Στο βιογραφικό του το οποίο αναρτήθηκε στη σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ όταν συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος, για τους Έλληνες του εξωτερικού, αναφέρεται:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννηθήκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Η σχέση του με τον Τομέα Διαφάνειας και τον Πολάκη

Το βιογραφικό του πάντως για τους «άσπονδους» φίλους του στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει στην όχι ιδιαίτερα συμπαθή στο κομματικό του κοινό έννοια της «αριστείας», ενώ αρκετοί τον ταυτίζουν ουσιαστικά με τις ιδέες που επικρατούν στο εσωτερικό των Δημοκρατικών των ΗΠΑ, έχοντας συνεργασθεί άλλωστε με το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν, και όχι με αυτές ενός αριστερού κόμματος.

Αντιφατικό στοιχείο αποτελεί και η στήριξη που φέρεται να έχει με τον εντελώς διαφορετικού προφίλ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, η οποία εξηγείται από τους γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα από την ενασχόλησή του με τον Τομέα Διαφάνειας του κόμματος.

Να σημειωθεί ότι προτού προκύψει το ζήτημα της υποψηφιότητας του για την ηγεσία του κόμματος, η Βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα τον πρότεινε ως «ιδανικό υποψήφιο» δήμαρχο Αθηναίων. Ο ίδιος συνεργάζεται ήδη με τον Κώστα Ζαχαριάδη στην προεκλογική του εκστρατεία, στον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η ενασχόληση με τα social media

Μεγάλη σημασία δείχνει ο Κασσελάκης και στην επικοινωνία μέσω social media, ενώ χαρακτηριστικό είναι σε ανάρτησή του σήμερα αναφέρεται στις προτάσεις που έχουν γίνει από άλλους υποψηφίους, υποστηρίζοντας ότι έχουν πάρει τη σκυτάλη πάνω στο σχέδιό του και καταθέτουν προτάσεις.

Αναφέρεται επίσης σε κάποιες από αυτές που υιοθετεί, όπως το να πάει η δασοπροστασία στα δασαρχεία και να πηγαίνουν σπίτι τα φάρμακα στους χρόνια πάσχοντες, αλλά και άλλες που απορρίπτει, όπως η μείωση των βουλευτών σε 200, ενώ τους καλεί να μπουν στα προσωπικά του social media και καταθέσουν κι άλλες προτάσεις



