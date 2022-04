Συνομιλία Μητσοτάκη – Μπλίνκεν για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άντονι Μπλίνκεν είχε τη Μεγάλη Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι συζήτησαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε τη Μεγάλη Πέμπτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέσω Twitter: «Είχα μια εποικοδομητική συζήτηση με τον υπουργό Μπλίνκεν. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ κατά των απρόκλητων στρατιωτικών επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.