«Ευρωπαϊκές» ευχές στον Μητσοτάκη για ανάρρωση από τον κορωνοϊό 

Τις ευχές τους στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ανάρρωση από τον κορωνοϊό στέλνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Ανάμεσά του η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola η οποία εύχεται ταχεία ανάρρωση στον κ. Μητσοτάκη με ανάρτησή της στο twitter.



Τις ευχές του για «γρήγορη ανάρρωση» εξέφρασε στον Πρωθυπουργό και ο Επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, λυπάμαι πολύ που άκουσα ότι διαγνώστηκες θετικός στην COVID. Σου ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση! Είναι καλό να ξέρουμε ότι τα πας καλά και συνεχίζεις το έργο σου για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα λέμε σύντομα!» ανέφερε ο κ. Βέμπερ.

Dear @kmitsotakis, I am very sorry to hear that you tested positive for COVID. We wish you a quick recovery! It is good to know you are doing well and you continue your work for Greece and Europe. See you soon!