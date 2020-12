Δένδιας: Συμμετείχε σε συζήτηση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε διαδικτυακά στην υπουργική συζήτηση με θέμα την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας (Ministerial Roundtable on the safety of journalists and the issue of impunity), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Ελευθερία του Τύπου (World Press Freedom Conference 2020), που διοργάνωσε η Ολλανδία σε συνεργασία με την UNESCO.

Στην παρέμβασή του ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε, κατ’ αρχάς, ότι η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί αναγκαίο συστατικό για ανθεκτικές δημοκρατικές κοινωνίες. Η βία και η κατάχρηση των περιοριστικών μέτρων έκτακτης ανάγκης έναντι δημοσιογράφων καλλιεργούν ένα κλίμα φόβου, που περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης και την κυκλοφορία αξιόπιστων πληροφοριών. Σε συνδυασμό με κουλτούρα ατιμωρησίας, ο εκφοβισμός οδηγεί συχνά σε αυτολογοκρισία των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση επιδεινώνει τις ήδη υφιστάμενες αδυναμίες. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών η Ελλάδα δίνει προτεραιότητα στην ουσιαστική προστασία και προώθηση της ελευθερίας του τύπου. Όπως σημείωσε ο κύριος Δένδιας, η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα χωρών που υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισμα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών προσέθεσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει ενεργά τη συνεργασία με εταίρους που μοιράζονται τον ίδιο τρόπο σκέψης. Υπογράμμισε, τέλος, πως η συλλογική δράση θα πρέπει να εστιάσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων της ελευθερίας του τύπου και στην εξασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας που είναι αναγκαίες για να εκτελούν το έργο τους οι δημοσιογράφοι με ανεξαρτησία.

Στο πλαίσιο αυτό συγκρατείται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists), μόνο κατά το τρέχον έτος, έχουν φυλακιστεί 47 δημοσιογράφοι στην Τουρκία.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η ελευθερία του τύπου στην Τουρκία απειλείται ολοένα και περισσότερο, ιδιαίτερα μέσω της αυθαίρετης και περιοριστικής ερμηνείας της νομοθεσίας, πολιτικών πιέσεων, απολύσεων, διακοπής λειτουργίας ΜΜΕ, επιβολής χρηματικών προστίμων και συχνών δικαστικών υποθέσεων σε βάρος δημοσιογράφων.