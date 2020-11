Και με τον Πρόεδρο της Γερμανίας συναντήθηκε ο Δένδιας στο Βερολίνο 

To video του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Star για τίς τουρκικές προκλήσεις και τη συνάντηση Δένδια - Σόιμπλε στο Βερολίνο

Και με τον Πρόεδρο της Γερμανίας Φ. Β. Σταινμάιερ συναντήθηκε εκτός αρχικού προγράμματος ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο Βερολίνο, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού από την πλευρά της συγκεκριμένης χώρας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά η στάση της Τουρκίας.

Έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, με τον οποίο συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. I received by #Germany Federal President Frank-Walter Steinmeier. Developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/2l8DGpwijf