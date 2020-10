Τηλεφώνημα Δένδια σε Τσαβούσογλου: Να στείλουμε ομάδες της ΕΜΑΚ στη Σμύρνη

Στο βίντεο του Reuters η στιγμή της διάσωσης εγκλωβισμένων από τα ερείπια στην Τουρκία

Με τον Τούρκο ομόλογό του επικοινώνησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μετά τον ισχυρό σειμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε Σάμο και Σμύρνη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου την ετοιμότητα των ελληνικών αρχών να στείλουν δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία, για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό πολιτών.

