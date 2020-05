Πάιατ: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για τον κορωνοϊό

Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί την κρίση του κορωνοϊού έδωσε ο Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βασίλη Κικίλια στο υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Πάιατ συζήτησε με τον υπουργό υγείας και τον υφυπουργό Β. Κοντοζαμάνη τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε κορυφαίες εταιρείες του χώρου να επενδύσουν στην Ελλάδα, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις του ο υπουργός μετά το τέλος της συνάντησης.

«Η σημερινή συνάντηση έγινε με αφορμή τη συνεργασία των δύο κυβερνήσεων, που έφερε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα που θα έχει η χώρα μας να χρησιμοποιήσει τεστ αντισωμάτων μιας πολύ μεγάλης αμερικανικής εταιρείας, της Abbott, στην τεράστια μάχη που δίνουμε κι εμείς όπως και όλος ο κόσμος απέναντι στον κορωνοϊό. Θα είμαστε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα πολύ υψηλής ευαισθησίας τεστ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την αμερικανική κυβέρνηση και φυσικά την πρεσβεία των ΗΠΑ, για τη βοήθεια και τη συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους επιστήμονές μας, να χρησιμοποιήσουν διαγνωστικά και επιδημιολογικά αυτά τα εργαλεία, για να προφυλάξουμε καλύτερα τους συμπολίτες μας» ανέφερε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα με δωρεές, για να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία με Μέσα Ατομικής Προστασίας και να έχουμε και τα κατάλληλα τεστ.

Από την πλευρά του ο κ. Πάιατ συνεχάρη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διαχειρίστηκε τόσο αποτελεσματικά αυτή την παγκόσμια πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως είπε. «Οι δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης έσωσαν ζωές, αλλά έκαναν επίσης και εξαιρετική δουλειά στο να βελτιώσουν τη διεθνή φήμη της Ελλάδας, σίγουρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αμερικανική κυβέρνηση. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον υπουργό κ. Κικίλια για την ηγεσία του σε αυτή την προσπάθεια, τον υφυπουργό του, αλλά και τις εκατοντάδες Έλληνες γιατρούς, εργαζόμενους σε νοσοκομεία, νοσηλευτές, οδηγούς ασθενοφόρων, που είναι οι ήρωες αυτής της ιστορίας τους τελευταίους μήνες. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, κάτι που όλοι μας θα θυμόμαστε, αλλά νομίζω ότι όλοι μας στην πρεσβεία είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στην Ελλάδα αυτή τη χρονική στιγμή και αισθάνομαι δέος μπροστά στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ελληνικός τομέας υγείας».

Congratulations to Minister @VKikilias, @YpYgGr and the entire @PrimeMinisterGr team for their accomplishments in handling #COVID19. The world has taken notice and #Greece serves as an example. #ΜενουμεΑσφαλεις pic.twitter.com/QFia1Lceoq