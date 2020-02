Αποθέωνουν την ελληνική οικονομία τα ξένα μέσα

Με πολύ θετικά λόγια για την ελληνική οικονομία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχολιάζουν γνωστά ξένα μέσα τη μείωση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου κάτω από το 1% για πρώτη φορά στην ιστορία.

«Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έσπασε το φράγμα του 1% για πρώτη φορά, σε μια δραματική μεταστροφή την οποία είχαν δει ως υπερβολικά ριψοκίνδυνη οι επενδυτές εδώ και λιγότερο από 15 μήνες», γράφει η Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η οικονομική εφημερίδα, οι επενδυτές έχουν αρχίσει και επανέρχονται σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία από τον Απρίλιο του 2019 και τον Ιούλιο του 2019, όταν ανέλαβε την εξουσία μια φιλοεπιχειρηματική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποσχέθηκε να αναλάβει οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

«Η ελληνική οικονομία διέρχεται μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης, την ώρα που η πλειοψηφία της Ευρωζώνης επιβραδύνεται, ενώ η εκλογή μιας επιχειρηματικά φιλικής κυβέρνησης το 2019 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη», αναφέρουν, εξάλλου, οι Financial Times.

Όπως τονίζουν, η πρόσφατη πτώση του κόστους δανεισμού, ολοκληρώνει τη δραματική στροφή από την εποχή, που η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου είχε εκτοξευθεί στο 30%.

«Τα ελληνικά ομόλογα έχουν σπάσει ένα φράγμα που κάποτε, κατά την οικονομική κρίση, θα έφερνε ειρωνικά μειδιάματα: απόδοση κάτω από 1%», γράφει το Bloomberg.

«Η επιστροφή της μεσογειακής αυτής χώρας απέκτησε μεγαλύτερη ώθηση πέρσι, μετά την εκλογή του κεντροδεξιού Κυριάκου Μητσοτάκη και του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα κατάφερε να πουλήσει 15ετές χρέος για την πρώτη φορά μετά από πάνω από δεκαετία, τον περασμένο μήνα», υποστηρίζει, κάνοντας αναφορά και στο σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών.

«Για πρώτη φορά, η απόδοση των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα μειώνεται κάτω από το 1%», έγραψε στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένα σημείο αναφοράς που θεωρήθηκε κάποτε αδύνατο, έχει επιτευχθεί. #Greece βρίσκεται τώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης που έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους παγκόσμιους επενδυτές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

For the first time ever, Greece's 10-year bond yield falls below 1%. A benchmark once thought of as impossible, has been reached. #Greece is now on a growth trajectory that holds great potential and opportunity for global investors.