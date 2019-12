Η εμφάνιση της Νοτοπoύλου στη Βουλή που σχολιάστηκε έντονα…

Αρνητικά σχόλια προκάλεσαν οι ενδυματολογικές προτιμήσεις της Κατερίνας Νοτοπούλου στη Βουλή.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε total black look με μοντέρνο ντύσιμο, που ίσως ήταν… too much για την Ολομέλεια της Βουλής.

Επιλέγοντας μαύρη μπλούζα, στενό μαύρο δερμάτινο παντελόνι, που τελείωνε στη γάμπα, μαύρα μποτίνια και δαντελωτές μαύρες κάλτσες, πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν ότι η κυρία Νοτοπούλου έμοιαζε περισσότερο έτοιμη για βραδινή έξοδο, παρά για την Ολομέλεια της Βουλής…

H εμφάνιση της Κατερίνας Νοτοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής / Πηγή φωτογραφiών: Eurokinissi