Σύμφωνα με το άρθρο 367 του νέου Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» απαγορεύεται και θεωρείται απολύτως άκυρη κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχουν διαπιστωθεί αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ή συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις. Η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις αγοραπωλησίες, αλλά και κάθε πράξη μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων, καθώς και τις περιπτώσεις εισφοράς ακινήτων σε εταιρείες.

Η μοναδική διέξοδος για τους ιδιοκτήτες είναι η προηγούμενη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών.

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