Μπλόκο σε αγοραπωλησίες - μισθώσεις κτιρίων με αυθαιρεσίες

Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Νέο τοπίο στις μεταβιβάσεις ακινήτων (βίντεο ΑΝΤ1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγόρευση μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα με αυθαιρεσίες σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Χωροταξίας.
  • Η απαγόρευση ισχύει για αγοραπωλησίες και κάθε άλλη πράξη μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων.
  • Αφορά και τις περιπτώσεις εισφοράς ακινήτων σε εταιρείες.
  • Η μόνη λύση για τους ιδιοκτήτες είναι η τακτοποίηση των αυθαιρεσιών πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 367 του νέου Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» απαγορεύεται και θεωρείται απολύτως άκυρη κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχουν διαπιστωθεί αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ή συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις. Η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις αγοραπωλησίες, αλλά και κάθε πράξη μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων, καθώς και τις περιπτώσεις εισφοράς ακινήτων σε εταιρείες.

Η μοναδική διέξοδος για τους ιδιοκτήτες είναι η προηγούμενη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

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