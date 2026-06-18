Στην 50η θέση η ελληνική οικονομία στην ανταγωνιστικότητα

Υποχώρησε κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2024

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.06.26 , 18:49 ΗΠΑ - Ιράν: Υπογράφηκε η συμφωνία αλλά παραμένουν εύθραστες οι ισορροπίες
18.06.26 , 18:40 Χαλκιδική: 83χρονη βρέθηκε νεκρή και γυμνή στο σπίτι της - Τι εξετάζεται
18.06.26 , 18:28 Cash or Trash: Βινύλια για εκμάθηση αγγλικών στον ύπνο
18.06.26 , 18:25 Chery Park: Μια γιορτή για το αυτοκίνητο και την οικογένεια
18.06.26 , 18:03 Στην 50η θέση η ελληνική οικονομία στην ανταγωνιστικότητα
18.06.26 , 17:38 «Βροχή» πετρελαίου στη Μόσχα: Kαπάκι δεξαμενής εκτοξεύτηκε μετά από έκρηξη
18.06.26 , 17:31 Περήφανη μαμά η Χατζίδου! Η κόρη της πήρε μετάλλιο!
18.06.26 , 17:29 Καραμανλής: Είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες – Να μη χάσουμε την ταυτότητά μας
18.06.26 , 17:21 Νταβέι Τσέις: Πέθανε μόλις στα 35 της χρόνια η «Σαμάρα» του The Ring
18.06.26 , 17:06 Καλάθι της ΔΕΘ: Νέες μειώσεις άμεσων φόρων και στήριξη ευάλωτων
18.06.26 , 16:50 H Shell V-Power στηρίζει τους “Flandy”και Κώστα Στεφανή
18.06.26 , 16:37 Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»
18.06.26 , 16:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Το άγχος, η Επίδαυρος κι οι σταθερές σχέσεις
18.06.26 , 16:14 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών στη Σύρο, 09-19 Ιουλίου
18.06.26 , 16:00 Πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις για να διατηρήσεις τη σχέση σου
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια
MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του
Νταβέι Τσέις: Πέθανε μόλις στα 35 της χρόνια η «Σαμάρα» του The Ring
MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι
MasterChef: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον μεγάλο τελικό;
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για τη μεταποίηση (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα διατηρεί την 50η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2026, παραμένοντας σταθερή από το 2025 αλλά υποχωρώντας 3 θέσεις από το 2024.
  • Στην ΕΕ, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της, κατατάσσεται 21η το 2026, έναντι 22ης το 2025.
  • Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, τονίζει τις αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.
  • Για αύξηση της ανταγωνιστικότητας απαιτείται εθνική στρατηγική εστιασμένη στην παραγωγή, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία, ενώ 4 από τις 10 πρώτες χώρες είναι μέλη της ΕΕ.

Η Ελλάδα παρέμεινε το 2026 στην 50η θέση της διεθνούς κατάταξης ανταγωνιστικότητας που εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσμίου φήμης Business School IMD με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας. 

Συγκεκριμένα, ο  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) δημοσιεύει σήμερα, ως εθνικός εκπρόσωπος του International Institute for Management Development (IMD) στην Ελλάδα τα αναλυτικά στοιχεία της «Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας» (World Competitiveness Yearbook – WCY), η οποία μετρά και αξιολογεί επιμέρους δείκτες των οικονομιών 70 χωρών παγκοσμίως.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2025, αλλά έχει υποχωρήσει κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2024 και συνολικά την πενταετία 2022 – 2026 κυμαίνεται μεταξύ 47ης και 50ης θέσης. Έχει, ωστόσο, βελτιώσει τη θέση της μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μία θέση σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, το 2026 κατατάσσεται 21η μεταξύ των χωρών της ΕΕ που συμμετέχουν, έναντι 22ης το 2025.

Κατάταξη της Ελλάδας κατά την τελευταία 5ετία

Κατάταξη της Ελλάδας κατά την τελευταία 5ετία  (Πηγή: IMD, World Competitiveness Yearbook 2026)
 

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, δήλωσε: 

«Η διατήρηση της Ελλάδας στην 50ή θέση υπενθυμίζει ότι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Για να μετατραπούν όμως αυτά τα πλεονεκτήματα σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική με έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανθεκτική, χρειάζονται σταθερές πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της παραγωγής. Η έκθεση δείχνει πού βρισκόμαστε. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε πόσο γρήγορα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.»

Σημειώνεται ότι στις πρώτες θέσεις της φετινής κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία χωρών με υψηλές επιδόσεις σε θεσμούς, επιχειρηματικό περιβάλλον και καινοτομία. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι στις 9 πρώτες θέσεις βρίσκονται μικρές οικονομίες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας δεν εξαρτάται από αυτό καθαυτό το μέγεθος της οικονομίας της, ενώ στη 10η θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ. Σημειώνεται επίσης ότι 4 από τις 10 πρώτες χώρες της κατάταξης χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σουηδία.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 |
ΣΒΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top