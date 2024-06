Cabtivo και Vistar Media εισάγουν το Programmatic in-car DOOH στην Ελλάδα

H Cabtivo™, πρωτοπόρος DOOH εταιρία διανομής ψηφιακού περιεχομένου και διαφήμισης in-car στην Ελλάδα, συνεργάζεται πλέον με τη αμερικανική Vistar Media και φέρνουν μια επαναστατική καινοτομία στην ελληνική αγορά διαφήμισης.

Η Vistar Media ηγείται στη διαφήμιση OOH με το μεγαλύτερο inventory OOH στον κόσμο. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει την αγορά και πώληση διαφημίσεων OOH, προσφέροντας scale, data και εξειδίκευση. Τα εργαλεία της Vistar περιλαμβάνουν DSP, SSP, ad server και CMS. Με βάση τη Νέα Υόρκη και δραστηριότητα σε πάνω από 20 χώρες, η Vistar συνεργάζεται με brands και media networks, όπως η Cabtivo, για αποτελεσματικές λύσεις OOH.

Ήδη, από το μέσο του πρώτου τριμήνου του 2024, οι οθόνες Cabtivo στα ταξί που συνεργάζονται με την πλατφόρμα της Uber στην Ελλάδα, είναι ενεργοποιημένες και για dynamic programmatic buying, γεγονός που αποτελεί πρωτιά για τις εταιρίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το programmatic buying επιτρέπει σε εταιρείες και επαγγελματίες του χώρου της διαφήμισης να εκτελούν αυτοματοποιημένες καμπάνιες μέσω των πλατφορμών που χρησιμοποιούν, όπως το DV360, το TheTradeDesk, κ.α.. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της διαφήμισης DOOH γενικότερα, προσφέροντας στα brands και τους επαγγελματίες της διαφήμισης νέα εργαλεία για την ακριβή και αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό τους.

"Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της Vistar στο proprietary software της Cabtivo, ανοίγονται νέες ευκαιρίες προσέγγισης του δυναμικού αυτού κοινού στο mobility sector," δήλωσε ο Σολ Σαλτιέλ, συνιδρυτής της Cabtivo. "Αυτή η συνεργασία με τη Vistar Media αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την παροχή στους διαφημιζόμενους, των πιο αποτελεσματικών εργαλείων για την επικοινωνία με το κοινό τους."

Οι πρώτες καμπάνιες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο programmatic buying στις οθόνες της Cabtivo είναι ήδη στον αέρα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στο ελληνικό τοπίο διαφήμισης. Συγκεκριμένα μέσα στο μήνα Μάιο, η Starcom - Publicis Groupe, έτρεξε καμπάνιες για μεγάλα brand της, στο δίκτυο της Cabtivo μέσω του TheTradeDesk, κάτι που αποτελεί media first για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει τη δέσμευση της Cabtivo και της Vistar Media στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαφήμισης Out Of Home.

