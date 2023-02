Emsa Media: Επίδοση βραβείων Εrmis Awards από τον Sales Director K. Ντάλλα 

O Sales Director της Emsa Media, υπεύθυνος για τις Digital πωλήσεις του Star, Κώστας Ντάλλας, επέδωσε βραβεία Ermis (Ermis Awards), την κορυφαία διοργάνωση της διαφημιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Ermis Awards: Η επίδοση των βραβείων από τον Κ. Ντάλλα στην λαμπερή τελετή της ΕΔΕΕ

Η λαμπερή τελετή έγινε στο Ωδείο Αθηνών και σε αυτήν η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) βράβευσε τις καλύτερες ιδέες της χρονιάς που πέρασε, σε όλα τα disciplines: Διαφήμιση, Branding & Design, Δημόσιες Σχέσεις, Direct Marketing, Digital, Media αλλά και στην Παραγωγή Διαφημιστικών Ταινιών, Μουσικής και Εκδηλώσεων.

And the winner is... Ο Κ. Ντάλλας απονέμει βραβείο Ermis στην τελετή της ΕΔΕΕ

Στις κριτικές επιτροπές, Live και Online, συμμετείχαν συνολικά 283 κριτές από την Ακαδημία Κριτών των Ermis Awards.



